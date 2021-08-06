В Тюмени открыли коворкинг для патриотических организаций

| Фото: предоставлено организаторами коворкинга | Фото: предоставлено организаторами коворкинга

Коворкинг "Дело части", оборудованный оргтехникой и высокоскоростным интернетом, открылся в Тюмени по адресу: ул. Циолковского, 7/1. Он ориентирован на команды общественных организаций, работающие в сфере патриотического воспитания или добровольчества.

"Идея открыть коворкинг пришла давно, потому что мы сами в течение долгого времени реализуем патриотические проекты. Всегда возникал вопрос о пространстве, где можно собраться со своей группой, поговорить, обсудить идеи, провести мозговой штурм. У нас есть и ветеранские организации с интересными проектами. Бывает, что их представители испытывают затруднения в поисках места, где можно посидеть, поработать. Такое помещение было просто необходимо", - поделился руководитель областного патриотического объединения "Честь имею" Игорь Ревякин.

По его словам, пространство является уникальным, поскольку оно направлено на организации, которые занимаются патриотическим воспитанием и реализуют проекты, направленные на подготовку молодежи к военной службе, формирование патриотических чувств.

Коворкинг оборудован оргтехникой. Здесь можно распечатать необходимое, поработать на компьютерах. Подключен высокоскоростной интернет. В коворкинге оборудована мобильная студия для проведения конференций в Skype и Zoom.

"До конца лета мы планируем провести несколько мероприятий. Будет проводиться большое количество семинаров, мастер-классов. Мы делаем большой упор на педагогов дополнительного образования, которые только недавно начали свою работу. Это те люди, которые должны постоянно повышать свой профессиональный уровень. Мы дадим им такую возможность, проводя мероприятия в том числе и с привлечением федеральных экспертов", — рассказал Игорь Ревякин.

Коворкинг будет работать по предварительной записи. Зарегистрироваться можно по ссылке в социальной сети ВКонтакте.

Инна Пахомова