В Ишиме открыли робототехническую лабораторию на 200 школьников

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Робототехническую лабораторию открыли на базе Центра дополнительного образования детей Ишима 5 августа, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Его смогут посещать до 200 человек разного возраста, в том числе 11-14 лет.

“Возможность продвинуться в научно-техническом направлении наряду с другими муниципальными образованиями получает и город Ишим. Считаю, это заслуженно и не случайно. Мы можем по праву гордиться результатами Центра дополнительного образования детей Ишима. Педагоги учреждения регулярно становятся победителями и призерами региональных конкурсов по программам технической и естественнонаучной направленностей и конкурсов профессионального мастерства. Уверен, открытие робототехнической лаборатории поспособствует решению одной из важных задач региона - выявлению и поддержке успешных детей и талантливой молодежи”, - отметил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Всего на территории Тюменской области реализуется более 600 программ естественнонаучной и технической направленности с охватом детей более 40 тыс.

В регионе есть современные образовательные площадки с высокотехнологичным оборудованием, новыми программами и форматами обучения. К ним относятся стационарные технопарки “Кванториум” в Тюмени и Тобольске. С 2019 года в Тюмени функционирует мобильный технопарк “Кванториум”, который охватывает шесть муниципальных образований: Заводоуковск и Ялуторовск, Тюменский Нижнетавдинский, Исетский и Ярковский районы.

В 2021 году планируется создание второго мобильного технопарка "Кванториум", деятельностью которого будет охвачено дополнительно еще шесть муниципальных районов Тюменской области: Викуловский, Казанский, Юргинский, Омутинский, Упоровский муниципальные районы и Голышмановский городской округ.

Открытие лаборатории стало возможным благодаря помощи Тюменского регионального отделения Российского детского фонда, нацпроекту "Образование" и федеральному проекту "Успех каждого ребенка".