На экскурсию в "Поезд Победы" тюменцев принимают в масках и по 12 человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции следят в передвижном музее "Поезд Победы — наука в годы Великой Отечественной войны", который прибыл на железнодорожный вокзал Тюмени утром 6 августа.

"Для безопасности по требованию Роспотребнадзора в каждом вагоне расположены рециркуляторы, санитайзеры. Группы экскурсантов ограничены в количестве человек. Все заходят в состав в масках, дезинфицируют на входе руки. Санитарная обработка обязательно проводится каждые четыре часа", — рассказала администратор "Поезда Победы" Регина Ишмулина.

Известно, что экскурсионные группы будут включать в себя максимум 12 человек.

Посетить музей на колесах горожане успевают по 8 августа. "Поезд Победы" будет ждать гостей на первой платформе вокзала. Внутрь пустят тех, кто прошел регистрацию на сайте. График работы "Поезда Победы": 6, 7 и 8 августа с 10 до 19 часов. Обеденный перерыв — с 14 до 15 часов.

В том случае, если места закончатся, желающие могут пройти виртуальный тур на портале акции. Посетителей ждет тот же рассказ советской девушки Лидии с воспоминаниями о начале Великой Отечественной войны и победе в ней.

Отметим, Тюмень стала 59-м по счету городом, жителям которого повезло увидеть первую в мире иммерсивную инсталляцию.

Инна Пахомова