Музей-панорама "Поезд Победы" примет тюменцев по регистрации

| Фото: poyezd-pobedy.ru | Фото: poyezd-pobedy.ru

Передвижной музей-панорама "Поезд Победы - наука в годы Великой Отечественной войны", который прибывает в Тюмень 6 августа, будет принимать посетителей по предварительной регистрации в течение трех дней, сообщают организаторы.

Удобную дату и время каждый может выбрать самостоятельно на сайте проекта в разделе "Регистрация", начиная с 5 августа. В случае успешного прохождения регистрации на электронную почту направят пригласительный билет на одного взрослого (от 18 лет), который дополнительно может провести с собой двоих детей.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в регионе, экскурсионные группы будут включать в себя максимум 12 человек.

Экспозиция состоит из восьми тематических вагонов. Экскурсия длится 40 минут. Для полного погружения в историю войны организаторы не ограничились аудиогидом и подлинными предметами интерьера, здесь задействованы более 50 проекторов, 18 видеостен, мультимедийные тач-столы и более 150 полноразмерных фигур людей.

Эпизоды связаны единым художественным аудиорассказом. Главная героиня Лидия – юная советская девушка. В 1941 году ей исполнилось 19 лет. Вместе с ней посетители проходят путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. Прообразом главного героя стала машинист паровозной колонны, возившая в период войны воинские эшелоны к линии фронта, Елена Чухнюк. Голосом Лидии стала заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева.

Тюмень – 59-й по счету город, жителям которого повезет увидеть первую в мире иммерсивную инсталляцию.

"Для нашего города это событие символично. В 2021 году Тюмени присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". 250 тысяч наших земляков сражались на передовой, это более четверти всего населения области. Наш регион обеспечивал фронт боеприпасами, техникой, одеждой и продовольствием. Каждый пятый житель Тюменской области был награжден медалью "За трудовую доблесть"", - добавили организаторы.

Для тех, кто не сможет лично посетить экспозицию, организаторы разработали виртуальный тур, который доступен в любое время на сайте проекта.