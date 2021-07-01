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В Тюмени сделает остановку "Поезд Победы"

Общество, 08:25 29 июля 2021

из группы поискового центра им. Ольховского Вконтакте | Фото: из группы поискового центра им. Ольховского Вконтакте

Передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Тюмень 6 августа. Тюменцев приглашают посетить своеобразную "машину времени", с помощью которой можно погрузиться в прошлое, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

"Поезд Победы" — это состав из восьми тематических и четырех технических вагонов, который стал экспозиционным пространством для нового иммерсивного музея, основанного на "эффекте присутствия". В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого - непарадный портрет великой эпохи в лицах, мгновениях, аутентичных предметах.

Регистрация на сайте поездпобеды.рф. Посещение бесплатное по предварительной записи. Поезд будет находиться в Тюмени до 8 августа.

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# Память Победы

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