В Тюмени сделает остановку "Поезд Победы"

| Фото: из группы поискового центра им. Ольховского Вконтакте | Фото: из группы поискового центра им. Ольховского Вконтакте

Передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Тюмень 6 августа. Тюменцев приглашают посетить своеобразную "машину времени", с помощью которой можно погрузиться в прошлое, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

"Поезд Победы" — это состав из восьми тематических и четырех технических вагонов, который стал экспозиционным пространством для нового иммерсивного музея, основанного на "эффекте присутствия". В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого - непарадный портрет великой эпохи в лицах, мгновениях, аутентичных предметах.

Регистрация на сайте поездпобеды.рф. Посещение бесплатное по предварительной записи. Поезд будет находиться в Тюмени до 8 августа.