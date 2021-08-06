Аудиогид Лидия, 150 скульптур и 4 тыс. единиц реквизита: в Тюмень прибыл "Поезд Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Воспоминания о войне и долгожданной победе могут услышать из уст советской девушки Лидии посетители уникального музея-панорамы "Поезд Победы - наука в годы Великой Отечественной войны". Состав прибыл на железнодорожный вокзал Тюмени утром 6 августа. Посетить музей на колесах горожане могут до 8 августа.

При входе в нулевой вагон посетителям выдают наушники со специальной приставкой наподобие mp3-плеера. Гостей приветствует голос Лидии: "Здравствуйте. Меня зовут Лидия. Я родилась в Советском Союзе в Тамбове в 1922 году, в семье машиниста. Жизнь навсегда связала меня с железной дорогой". Девушка-машинист Лидия "проведет" посетителей по историческому маршруту от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина, от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина.

Как рассказала администратор "Поезда Победы" Регина Ишмулина, в вагонах размещены более 150 скульптур. "Каждая из них создана либо по старым фотографиям, либо по натурщикам, позировавшим мастерам. Были использованы и образы известных людей, актеров, научных деятелей, военачальников. Также в поезде использованы оригинальные вещи тех времен - это больше четырех тысяч единиц реквизита, среди которых есть настоящие медали, элементы одежды, предметы быта", — поделилась она.

Помимо фигур в поезде представлены панели, на которых отображается видео. В пассажирском вагоне, где находятся люди разных возрастов, создается ощущение, что поезд находится в движении. Отметим, для полного погружения в некоторых вагонов использованы даже запахи. "Плацкартные вагоны полны самых разных людей. Они как пестрая картина нашей прошлой жизни. Вот здесь шумная компания - это военные моряки, бравые ребята, ладные да крепкие. Как обычно, знакомятся с попутчицами. А куда без веселых розовощеких туристов?! Тут как тут...", — рассказывает Лидия и проводит вперед по вагону. В следующем вагоне настроение посетителя уже меняется — люди узнают о начале войны. "Немцы бомбят наши города. Но жители многих из этих городов узнали о начале войны не по радио...", — продолжает аудиогид и рассказывает о тех, кто принял на себя первый вражеский удар — пограничниках.

Далее путь посетителей музея пролегает через вагоны, посвященные солдатам, отправляющимся на фронт, узникам концлагерей, блокаде. Представлены санитарный и штабной вагоны и выставки о банно-прачечных поездах, бронепоездах.

"Поезд Победы" включает 12 вагонов, девять из них являются экскурсионными. Первый - входной, здесь выдают оборудование и зачитывают инструктаж. Тематических вагонов с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне, насчитывается восемь. Остальные вагоны - технические. По словам администратора "Поезда Победы", предварительная работа была колоссальной и длилась не один месяц. Были собраны по архивам и сняты новые видео для экспозиции. Сбор выставочного пространства занял два месяца. Вагон Брестской крепости был добавлен в начале мая 2021 года. Его оборудовали на протяжении двух недель. Не исключено, что поезд дополнят новые вагоны.

Посетить уникальный передвижной музей можно будет на первой платформе вокзала. Для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований необходима предварительная регистрация на официальном сайте. Билеты бесплатные.

В том случае, если человек не может зарегистрироваться, он может посетить сайт акции и прослушать аудиогид на нем — виртуальный тур можно пройти в любое время.

График работы "Поезда Победы": 6, 7 и 8 августа с 10 до 19 часов. Обеденный перерыв — с 14 до 15 часов.

Следующим городом, где остановится "Поезд Победы", станет Омск. В нем состав также остановится на три дня. "Конечной точкой маршрута будет Владивосток. После мы планируем возвращаться в Москву, но немного другим путем — поедем по небольшим городам, чтобы ее жители смогли посетить нашу экспозицию", — рассказала Регина Ишмулина.

Инна Пахомова