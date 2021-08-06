Евгений Хромин: пройтись по экспозиции "Поезда Победы" хочется не один раз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хочется не один раз пройтись по передвижному музею "Поезд Победы – наука в годы Великой Отечественной войны". Об этом на открытии экспозиции в Тюмени сказал директор регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин.

Евгений Хромин в числе первых побывал на экскурсии в "Поезде Победы", который прибыл на железнодорожный вокзал Тюмени утром 6 августа.

"Эмоции переполняют. Настолько все хорошо передано авторами проекта: эмоции, когда объявили войну, когда людей везли в вагонах в концлагеря, когда бойцы, одержав победу, возвращались с фронта домой. Поймал себя на мысли, что хочется не один раз пройти по этой выставке. С одной стороны, изначально казалось, что 40 минут — продолжительное время, но на протяжении экскурсии было так интересно, ты понимаешь, что еще многое недослушал, недосмотрел", — сказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Евгений Хромин поблагодарил организаторов, создавших уникальный проект, за предоставленную жителям региона возможность окунуться в историю Великой Отечественной войны. Обращаясь к местным жителям, он рекомендовал всем найти возможность оказаться на этой выставке.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Посетить музей на колесах горожане успевают по 8 августа. "Поезд Победы" будет ждать гостей на первой платформе вокзала. Внутрь пустят тех, кто прошел регистрацию на сайте. График работы "Поезда Победы": 6, 7 и 8 августа с 10 до 19 часов. Обеденный перерыв — с 14 до 15 часов.

В том случае, если места закончатся, желающие могут пройти виртуальный тур на портале акции. Посетителей ждет тот же рассказ советской девушки Лидии с воспоминаниями о начале Великой Отечественной войны и победе в ней.

Инна Пахомова