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С новым сервисом доставка посылки из Тюмени в Салехард займет не больше суток

Общество, 17:30 06 августа 2021

Авиакомпания "Ямал" ВКонтакте | Фото: Авиакомпания "Ямал" ВКонтакте

Авиакомпания "Ямал" открыла новый сервис по экспресс-доставке. Отправления из Салехарда в Тюмень и обратно доставят за один день, сообщает компания.

Габариты посылки в упакованном виде не должны превышать 55см х 40см х 20 см. Отправление нужно упаковать самостоятельно, тару можно приобрести в аэропорту.

Посылки принимают представители авиакомпании "Ямал" в аэропорту Салехарда с 12 до 14 часов и в аэропорту "Рощино" в Тюмени с 10 до 12 часов ежедневно.

Подробнее здесь.

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# авиакомпания Ямал , посылки

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