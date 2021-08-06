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Жительница Ишима через суд выписала дочь из квартиры

Происшествия, 17:07 06 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Ишима добилась выселения дочери из своей квартиры в Тюмени, сообщает областной суд.

В 2014 году женщина купила квартиру в областном центре и зарегистрировала в ней свою дочь, которая просила прописку, чтобы найти работу в Тюмени. Мать сама​ оплачивала​ ипотеку, делала ремонт, покупала мебель и технику в новое жилье.

Со временем отношения между женщинами испортились, дело неоднократно доходило до полиции. Когда же мать собралась переехать в Тюмень, дочь отказалась покидать квартиру.

Мать в суде доказала, что она вместе с дочерью не проживала, сообща хозяйство не вела, общих интересов также не имела, взаимную поддержку друг другу не оказывали. В таких обстоятельствах у дочери нет права пользоваться жилым помещением.

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# жилье , суд

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