Тюменским дачникам весь август будут дарить призы за победу в радиоконкурсе

| Фото: радиостанция Dipol FM | Фото: радиостанция Dipol FM

Выиграть призы в утреннем шоу "Контора" смогут слушатели радиостанции Dipol FM (частота 105,6 fm) весь август, сообщает радиостанция.

Каждый будний день в рубрике #ЭтоПочём им предлагают угадать стоимость товаров для загородного отдыха. Победитель получает не только приз, но и специальную наклейку "Дачный десант". Ее нужно разместить на любом видном месте автомобиля или дачного участка, сделать фото и выложить в соцсети с хештегами #ДачныйДесантДипольФМ.

Суперприз августа - набор посуды, афганский казан и половник. Розыгрыш состоится в конце месяца. Победителя выберут случайным образом среди тех, кто выложил фото и выполнил все условия участия. Радиоведущие лично вручат подарок.

Шансы на суперприз есть даже у тех, кто не выиграл или даже не участвовал в эфирной игре. Для этого достаточно получить наклейку "Дачный Десант" в "Сибинформбюро (ул.Геологоразведчиков, 28а) или в магазине "Открытый огонь" (ул. Н. Чаплина, 113).