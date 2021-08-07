Тюменцы могут отслеживать сигналы светофоров в режиме онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отслеживать сигналы городских светофоров могут жители Тюмени на онлайн-карте. Она доступна на сайте "Тюменского транспорта". Здесь же можно увидеть действующие камеры фотовидеофиксации и автобусные остановки.

Как пишет "Тюменская область сегодня", расчеты по длительности горения красного, желтого и зеленого сигналов светофора выполняются с учетом обеспечения безопасности дорожного движения и максимальной пропускной способности.

Специалисты городского транспорта организуют и так называемые "зеленые волны". Водителям советуют ехать со средней скоростью потока, разрешенной ПДД.

Дополнительные зеленые стрелки на светофоре появляются в случаях, когда интенсивность движения потоков на боковых линиях перекрестка превышает 120 автомобилей в час. Также обязательно наличие двух и более полос движения для данного направления.