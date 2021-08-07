О научных открытиях в годы Великой Отечественной войны узнают тюменцы в "Поезде Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Степан Киричук: в "Поезде Победы" можно увидеть то, что создавали для фронта в Тюмени

О личностях микробиолога Зинаиды Ермольевой, которая изобрела первый советский пенициллин, и отца советского атомного проекта Игоря Курчатова рассказывает аудиогид в "Поезде Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны", который приехал в Тюмень 6 августа. Посетить выставку на колесах горожане успевают по 8 августа.

В экспозицию "Поезда Победы" включен вагон "Наука", приуроченный к Году науки и технологий, который объявлен в России в 2021 году. Здесь аудиогид Лидия рассказывает посетителям об открытиях, внесших вклад в победу.

"Довелось мне увидеть знаменитого микробиолога Зинаиду Ермольеву. Она с московскими врачами новые препараты испытывала. Это был первый советский антибиотик. Благодаря препарату в конце войны почти не было ампутаций и заражений крови", – делится с посетителями советская девушка-машинист Лидия, чей голос тюменцы могут слышать в выданных на входе в поезд наушниках.

Неподалеку в этом вагоне видна фигура Игоря Курчатова, на тач-панели можно прочитать о его трудах.

Отметим, каждый вагон "Поезда Победы" посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны. Это первая в мире иммерсивная выставка, размещенная в подвижном составе. При создании экспозиции использовались более 150 фигур, тач-панели и экраны, на которых отображаются архивные съемки и видео с исторической реконструкцией.

"Поезд Победы" ждет гостей на первой платформе вокзала. Внутрь пустят тех, кто прошел регистрацию на сайте. График работы "Поезда Победы": 7 и 8 августа с 10 до 19 часов. Обеденный перерыв — с 14 до 15 часов.

В том случае, если места закончатся, желающие могут пройти виртуальный тур на портале акции. На этом сайте посетителей ждет тот же рассказ советской девушки Лидии с воспоминаниями о начале Великой Отечественной войны и победе в ней.

Инна Пахомова