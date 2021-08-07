Степан Киричук: в "Поезде Победы" можно увидеть то, что создавали для фронта в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многое, что делалось для фронта во время войны, создавали именно в Тюмени. Это можно увидеть, пройдя по вагонам передвижного музея "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны", который приехал в Тюмень 6 августа. Об этом рассказал председатель областного Совета ветеранов Степан Киричук.

"Мы видели банно-прачечный вагон. Похожую баню сконструировали здесь, в Тюмени. Мы видели одежду на фигурах воинов – наши фабрики выпускали ее. Видели в "Поезде Победы" в руках у летчика самолетик – такие планеры выпускали в нашем регионе", – добавил Степан Киричук.

После экскурсии по уникальному музею на колесах председатель областного Совета ветеранов поделился своими впечатлениями и вспомнил детство.

"Я родился после войны недалеко от Брестской крепости, которая показана в поезде. Мальчишкой исползал ее вдоль и поперек, прошел по казематам, которые тогда еще были не восстановлены. Там я видел эту надпись "Умираем не срамя". Сегодня во мне что-то горит. Наши внуки должны знать, какой ценой нам досталась эта победа. "Поезд Победы" поддерживает память и внимание к тем людям, которые заслужили эту победу. Огромная благодарность авторам проекта и нашим железнодорожникам. Понимаю, что такое график движения, что значит держать без движения состав. Дать тюменцам возможность увидеть это – прекрасный шаг", – сказал Степан Киричук.

Посетить музей на колесах горожане успевают по 8 августа. "Поезд Победы" будет ждать гостей на первой платформе вокзала. Внутрь пустят тех, кто прошел регистрацию на сайте. График работы "Поезда Победы": 7 и 8 августа с 10 до 19 часов. Обеденный перерыв — с 14 до 15 часов.

В том случае, если места закончатся, желающие могут пройти виртуальный тур на портале акции.

Инна Пахомова