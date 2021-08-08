Анатолий Коротаев: экспозиция "Поезда Победы" полностью погружает в атмосферу военного времени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспозиция музея на колесах "Поезд Победы – наука в годы Великой Отечественной войны" дает полностью погрузиться в то страшное время, эпоху прошлого столетия. Об этом на открытии передвижной выставки сказал заместитель начальника по территориальному управлению Свердловской железной дороги по Тюменскому региону Анатолий Коротаев.

"Сильнейшая инсталляция и визуализация. Время остановилось в этих вагонах, лицах взрослых, детей, солдат и матерей. Сложно, наверное, переоценить труд, который вложили в данную экспозицию. Считаю, что она будет полезна и понравится как молодому поколению, так и старшему. Она еще раз подчеркивает, что историю в этой жизни переписать нельзя", — поделился Анатолий Коротаев.

Напомним, "Поезд Победы" прибыл в Тюмень утром 6 августа. График работы "Поезда Победы" 8 августа: с 10 до 19 часов. Обеденный перерыв — с 14 до 15 часов. Внутрь пустят только прошедших регистрацию на сайте проекта. Для тех, кто не успел зарегистрироваться, предусмотрен виртуальный тур, который в любое время можно посмотреть по ссылке.

Экскурсии проводятся с соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

При входе в первый вагон гостям выдают наушники и аудиогиды. Девушка-машинист по имени Лидия проводит посетителей по восьми вагонам, посвященным той или иной теме военного времени. Авторы идеи даже создали страницу Лидии в Instagram. Здесь можно ознакомиться с расписанием движения поезда, историческими фактами, воспоминаниями, узнать о персонаже и о самом проекте.

Отметим, Тюмень стала 59-м по счету городом, жителям которого повезло увидеть первую в мире иммерсивную инсталляцию.

Инна Пахомова