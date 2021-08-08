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Тюменцы предпочитают танцы, бокс и йогу

Общество, 12:51 08 августа 2021

Фото: фестиваль "Здоровый город" ВКонтакте | Фото: фестиваль "Здоровый город" ВКонтакте

Популярность танцев, бокса и йоги среди жителей Тюмени выросла за последний год. К такому выводу пришли эксперты, пишет "Мегатюмень".

Спрос на занятия спортом и танцами в первом полугодии 2021 года вырос на 194%. Танцы стали популярнее в семь раз, а предложений от преподавателей стало больше на 59%. Средняя стоимость за одно занятие составила 400 рублей.

Боксом тюменцы интересовались в 10 раз чаще, чем год назад, поэтому рост предложений составил 300%. Цена одного такого урока начинается от 2500 рублей. Также популярны занятия йогой и растяжкой.

В целом по стране предложение услуг спортивных тренеров в первом полугодии увеличилось на 51%.

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# бокс , йога , спорт , танцы

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