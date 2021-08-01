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На сцене филармонии тюменцам покажут мюзикл "Книга джунглей"

Общество, 08:38 10 августа 2021

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Мюзикл "Кинга джунглей" представят тюменцам артисты из Новоуральска на сцене филармонии 18 сентября в 11 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Зрителей ждет мюзикл о силе, гордости и дружбе, они увидят Шер-Хана, коварную Царицу обезьян, смелого юношу, который даже среди диких зверей сумел остаться человеком.

Театр музыки, драмы и комедии - один из старейших театров. Сегодня это крупнейшее учреждение культуры Новоуральского городского округа, коллектив с громким именем, известный зрителям не только родного города, но и всей Свердловской области. В репертуар входят классические оперетты, музыкальные комедии и водевили, вошедшие в Золотой фонд мировой музыкальной культуры. Теперь на сцене идут и более новаторские постановки.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

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# мюзикл , спектакль , Тюменская филармония

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