У сцены нового Дворца культуры в Ишиме будет рабочий и парадный занавес

| Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Оформление сцены начнется в новом Дворце культуры Ишима до конца текущей недели. Предусмотрено два варианта одежды сцены – рабочее и парадное, темного и светлого цвета. Главный занавес будет синим в соответствии с общей концепцией зрительного зала.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель директора департамента по социальным вопросам Светлана Попкова.

"Все элементы убранства изготовили ишимские специалисты с соблюдением установленных требований, использована ткань из негорючего материала, на просвет определенной плотности", - пояснила она.

Кроме того, в концертном зале продолжается монтаж кресел, добавила Светлана Попкова, а в холлах и кабинетах культурного учреждения – расстановка мебели и внутреннее оформление. Торжественное открытие Дворца культуры состоится в сентябре 2021 года.

Напомним, общая площадь культурного учреждения составит около пяти тысяч квадратных метров, его возводят за счет средств областного бюджета в рамках нацпроекта "Культура".

Инна Кондрашкина