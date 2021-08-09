Любителей истории ждут на встрече с профессором ТюмГУ Александром Ярковым

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Встреча с доктором исторических наук, профессором ТюмГУ Александром Ярковым начнется в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева в Тюмени 13 августа в 17 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В программе встречи — презентация изданий "Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Том 2. Сибирский ислам в Средние века и в Новое время" и "Ислам от Урала до Камчатки в панораме веков". Книги раскрывают аспекты, связанные с распространением и бытованием ислама в Сибири, в частности, на территории Тюменской области, и с особенностями развития межконфессионального взаимодействия в мультикультурной сибирской среде. Желающие могут получить книги с автографом от автора в подарок.

Слушателей ждут рассказ об истории Бухарской слободы в Тюмени, знакомство с новой экспозицией Библиотеки "А.И. Текутьев: на благо Тюмени", посвященной общественной и благотворительной деятельности известного земляка.

Вход свободный. Наличие медицинской маски обязательно. Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 22-52-37, 8-912-382-32-93 (Алена Животова).