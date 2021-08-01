В Тюмени открыли 60 тематических площадок для юных горожан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 тематических площадок открыты для юных горожан в рамках "Тюменское лето" с 9 по 14 августа, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

10 августа все желающие смогут сыграть в футбол, мини-футбол, волейбол, дартс, шахматы и принять участие в других видах физической активности.

11 августа "Тюмень креативная" организаторы приглашают принять участие в квест-экскурсии об истории создания региона, театрализованной игровой программе "Чудаки, или Праздник наоборот", игре-юморине "Шутки от "Мишутки", литературном часе "Тетрадки под дождем Виктора Голявкина" и других мероприятиях.

12 августа на площадке "Интеллектуальная Тюмень" юных горожан будут ждать квесты и игры, посвященные дню рождения нашему региону: "Край 72", "Тюмень научная", "По страницам Тюменской области", интеллектуальный марафон "Моя Тюмень" и другие.

13 августа ребят приглашают в "Безопасный город" на акцию "Соблюдай ПДД", видеолекторий "Безопасность на воде", конкурсно-игровую программу "Ты и дорога", познавательную программу "Советы на лето".

Площадка "Культурная Тюмень" будет работать 14 августа. Для гостей подготовили познавательно-игровую программу "Город мастеров", литературно-музыкальную программу "Ты цвети, моя область родная!", интерактивно-развлекательную программу "Тюменская область – территория безопасных дорог", акцию "Тюменская область яркими красками".

Напомним, участие в проекте "Тюменское лето" дает возможность школьникам выиграть призы. Для этого на площадках нужно получать специальные жетоны (мили). Участник, набравший максимальное количество жетонов в течение лета, получит путевку в один из загородных оздоровительных детских центров.

С расписанием площадок можно ознакомиться по ссылке.