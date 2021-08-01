Тюменка зарегистрировала в квартире 55 иностранцев

| Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

55 иностранных граждан зарегистрировала жительница Тюмени в своей квартире. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Факт нарушения был выявлен участковым отдела №5 при проверке жилого сектора. Сотрудник полиции установил, что ранее судимая безработная 42-летняя местная жительница с июня по июль 2021 года поставила на учет в своей квартире по ул. Волгоградской 55 граждан одного из государств ближнего зарубежья. За это она получала деньги.

Нарушительница закона находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.