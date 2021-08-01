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Тоболячка Любовь Орлова поборется за награды Кубка Европы по дзюдо

Спорт, 16:02 10 августа 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тоболячка Любовь Орлова выступит на открытом Кубке Европы по дзюдо в Италии с 10 по 12 августа, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

На татами в Удине выйдут спортсмены из 29 европейских государств, а также из Канады, Таджикистана, Гвинеи и Доминиканской республики. Всего заявлено 371 дзюдоист. Воспитанница тренера Алексея Кочетова выступит в весовой категории до 78 кг.

Начало соревнований в 12 часов по тюменскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Европейского Союза дзюдо.

В активе у Любови Орловой есть подиумы юношеских и юниорских первенств России и Кубков Европы, а также бронза первенства мира среди смешанных команд до 18 лет.

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# Любовь Орлова , ЦОП Тюмень-дзюдо

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