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Полтонны рыбы забраковали в Тюменской области за полгода

Общество, 14:34 11 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 кг рыбы и рыбных продуктов изъяли из оборота в Тюменской области за шесть месяцев 2021 года. Основной причиной забраковки 58 партий рыбы стало отсутствие полной и достоверной информации для потребителей, а также документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, сообщает региональный Роспотребнадзор.

За полгода специалисты управления обследовали 344 объекта, занятых оборотом рыбы и рыбной продукции, 124 предприятия общепита и 220 предприятий продовольственной торговли.

По фактам выявленных в ходе проверок нарушений составлено 147 административных протоколов, в том числе из них 50 - за нарушение требований технических регламентов таможенного союза. Наложены штрафы на сумму более 1,4 млн рублей.

В лаборатории исследовано 552 пробы рыбы и рыбных продуктов. Доля продуктов, несоответствующих нормативам, составила 0,5%, то есть три пробы. Пробы, исследованные по санитарно-химическим, радиологическим и паразитологическим показателям соответствовали нормативным требованиям.

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# проверки , Роспотребнадзор , рыба

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