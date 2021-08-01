36 тысяч студентов УФО участвуют в конкурсе "Твой ход"

| Архивное фото | Фото: ТюмГУ ВКонтакте | Архивное фото | Фото: ТюмГУ ВКонтакте

560 тыс. студентов со всей страны, в том числе 36 тыс. обучающихся в Уральском федеральном округе, участвуют во Всероссийском студенческом конкурсе "Твой ход". О завершении второго этапа сообщили организаторы. Участники определились с выбором направлений форматом работы, эксперты приступили к оценке первых конкурсных испытаний.

Большинство решили бороться за главные призы в командах. Этот формат выбрали 55% конкурсантов. Остальные ребята будут работать индивидуально. Самыми популярными направлениями стали: "Создаю новое", "Вдохновляю", "Двигаю прогресс", "Говорю о главном" и "Делаю добро". Чуть менее напряженной будет конкуренция в направлениях "Меняю города", "Открываю страну", "Расширяю границы возможного", "Берегу природу", "Развиваю среду" и "Помню о важном".

Главным заданием второго этапа конкурса "Твой ход" было решение кейсов. Это самые интересные, перспективные и наиболее востребованные обществом задачи, поставленные партнерами проекта. Конкурсанты подготовили ответы в формате презентаций и коротких видеороликов и загрузили их в своем личном кабинете на платформе tvoyhod.online. Сейчас их оценивают эксперты. В полуфинал выйдут 10 тыс. человек.

Имена победителей станут известны в ноябре. 200 студентов получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. 50 из них – дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.