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Дворника из Тюмени осудили на один год за пьяные покатушки на служебном "УАЗе"

Происшествия, 12:34 12 августа 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

46-жителя Тюмени отправили в исправительную колонию строго режима на один год за пьяную езду на служебном автомобиле, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 5 июня дворник выпивал дома. После этого он решил прокатиться по городу на служебном "УАЗ". На ул. Мельникайте автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя.

"Установлено, что ранее, в мае 2020 года, он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на один год 10 месяцев за пьяное вождение. Между тем должных выводов он не сделал", — рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Отметим, также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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# исправительная колония , прокуратура Тюменской области

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