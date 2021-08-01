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Ученые обсудят будущее ТЭК на Тюменском нефтегазовом форуме

Общество, 08:24 17 августа 2021

ТНФ | Фото: ТНФ

Лекторий "Энергия будущего: среда, технологии, человек" запущен в рамках Тюменского нефтегазового форума при участии ТюмГУ и стратегического партнера вуза – компании "СИБУР". Проект приурочен к проведению Года науки и технологий в России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Кроме мероприятий и питч-сессий инноваторов и стартапов, пройдут лекции ведущих ученых и экспертов, посвященные будущему топливно-энергетического комплекса, рискам и вызовам нового энергоперехода, трансформации технологий, бизнес-моделей и целых секторов экономики. Состоятся три панельные дискуссии: "Зеленая трансформация топливно-энергетического комплекса", "Люди и человеческий капитал – энергия изменений", "Цифровая трансформация индустрии и смена бизнес моделей".

На лектории будет представлен и с 16 сентября начнет свою реализацию первый в России стратегический образовательный интенсив "Практика создания и развития карбоновых полигонов и сопутствующих климатических проектов: кадры, технологии, оборудование", созданный в партнерстве ЦРК, ТюмГУ и НГУ.

Все лекции будут открытыми, необходима регистрация.

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# лекторий , Тюменский нефтегазовый форум

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