Школы и детсады Тюменского района на 89% готовы к зиме
В школах и детсадах Тюменского района опрессовка проведена в 89% зданий. Работы в остальных объектах образования завершат до 16 августа.
По информации пресс-службы администрации муниципалитета, во всех школах проверены оконные блоки и уплотнители на дверях.
Проведена опрессовка теплосистем на 12 объектах отрасли спорта и молодежной политики. В двух зданиях Центра физкультурной и спортивной работы "Сибиряк" в пос. Московский и с. Успенка работы продолжаются.
В семи зданиях – в с. Мальково и Каскара – выполнена промывка.
Все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду учреждений отрасли спорта и молодежной политики завершат до конца августа.
Заключены договора на проведение работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения 45 объектов культуры.
Паспорта готовности учреждений культуры планируется оформить к 1 сентября.