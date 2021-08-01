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Школы и детсады Тюменского района на 89% готовы к зиме

Экономика, 13:02 14 августа 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В школах и детсадах Тюменского района опрессовка проведена в 89% зданий. Работы в остальных объектах образования завершат до 16 августа.

По информации пресс-службы администрации муниципалитета, во всех школах проверены оконные блоки и уплотнители на дверях.

Проведена опрессовка теплосистем на 12 объектах отрасли спорта и молодежной политики. В двух зданиях Центра физкультурной и спортивной работы "Сибиряк" в пос. Московский и с. Успенка работы продолжаются.

В семи зданиях – в с. Мальково и Каскара – выполнена промывка.

Все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду учреждений отрасли спорта и молодежной политики завершат до конца августа.

Заключены договора на проведение работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения 45 объектов культуры.

Паспорта готовности учреждений культуры планируется оформить к 1 сентября.

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# подготовка к зиме

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