Школы и детсады Тюменского района на 89% готовы к зиме

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В школах и детсадах Тюменского района опрессовка проведена в 89% зданий. Работы в остальных объектах образования завершат до 16 августа.

По информации пресс-службы администрации муниципалитета, во всех школах проверены оконные блоки и уплотнители на дверях.

Проведена опрессовка теплосистем на 12 объектах отрасли спорта и молодежной политики. В двух зданиях Центра физкультурной и спортивной работы "Сибиряк" в пос. Московский и с. Успенка работы продолжаются.

В семи зданиях – в с. Мальково и Каскара – выполнена промывка.

Все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду учреждений отрасли спорта и молодежной политики завершат до конца августа.

Заключены договора на проведение работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения 45 объектов культуры.

Паспорта готовности учреждений культуры планируется оформить к 1 сентября.