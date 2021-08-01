Тюменские библиотекари подготовили квиз к юбилею Вальтера Скотта

| Фото: www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Литературный квиз "Исторические миры Вальтера Скотта" к 250-летию со дня рождения английского писателя, поэта, переводчика Вальтера Скотта проведет научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 15 августа, сообщает учреждение.

Вальтер Скотт – всемирно известный английский писатель, переводчик, историк, адвокат. Считается, что он является родоначальником нового жанра в литературе – исторического романа. Произведения писателя переведены на многие языки мира. Вальтера Скотта часто называют отцом английской литературы.

Задания квиза будут связаны с фактами из жизни и творчества писателя. Например, участникам предлагают вспомнить, какую специальность получил писатель в Эдинбургском университете? Как называется первый роман Вальтера Скотта?

Квиз будет размещен на странице библиотеки в Instagram.

Для участников 16+