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В Ишиме ремонт коллектора завершат до конца недели

Общество, 09:14 16 августа 2021

Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

Ремонт центрального канализационного коллектора в Ишиме продлится до конца недели, канализация будет работать в штатном режиме, проблем с водоотведением не возникнет.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов, предстоит отремонтировать 139 метров трубы метрового диаметра на участке от ул. Максима Горького до ул. Ершова.

На сегодняшний день трубу протянули методом прокола, сейчас специалисты ремонтируют колодцы с последующими переврезками нескольких абонентов.

"Плановые ремонтные работы проводим заранее, чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций, ведь коллектор старый, лежит давно, бетонную трубу постепенно разъедает агрессивная среда канализационных стоков", - пояснил замглавы.

Еще около 200 метров коллектора предстоит отремонтировать в 2022 году, добавил Дмитрий Лизунов. На текущий ремонт освоили более 10 млн рублей. Он позволит обеспечить безаварийное функционирование системы водоотведения, увеличить ее пропускную способность.

Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# водоотведение , Ишим , канализация , коллектор

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