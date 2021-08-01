Тюменка украла деньги с банковской карты знакомой

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Кражу денег с банковской карты раскрыли тюменские полицейские. Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную полиции с заявлением о краже обратилась 46-летняя жительница областного центра. Правоохранители установили личность подозреваемой, ей оказалась ранее судимая 33-летняя тюменка.

Как выяснилось, женщины ранее были знакомы. Потерпевшая попросила свою приятельницу передать банковскую карту родственникам, но злоумышленница решила воспользоваться ситуацией, сняла все деньги и потратила их.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – шесть лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемая находится под арестом.