Тюменцы могут прогуляться по старым городам на "Культурном Weekend"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

VR-выставку смогут посетить все желающие на фестивале "Культурный Weekend" в пространстве Factura 15 августа до 22 часов. Тюменцы увидят, как изменились города региона.

VR-выставка была создана в 2019 году, ко Дню города. Она экспонировалась в четырех регионах города. "Были собраны фотографии по Тюмени, Ишиму, Тобольску и Ялуторовску. По праздникам выставку привозили в тот или иной город. В очках можно увидеть фотографию старого здания, вживленного в снимок XIX-XX. В наушниках рассказывается история здания или места", – рассказала заместитель руководителя регионального опорного центра "Волонтеры культуры" Анна Кокшарова.

Для гостей фестиваля "Культурный Weekend" подготовили знакомство с шестью локациями. Среди них – Александровское реальное училище, круглая баня на улице Ленина, Богоявленская церковь, вид на Тобольск с башни кремля.

Здесь же, над стендами с очками виртуальной реальности, горожане могут ознакомиться с информацией о "Волонтерах культуры", узнать, где получить больше информации о движении.

Фестиваль "Культурный Weekend" проходит в Тюмени 15 августа в пространстве Factura по адресу: ул. Володарского, 22.

Инна Пахомова