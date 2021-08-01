  • 15 августа 202115.08.2021воскресенье
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут прогуляться по старым городам на "Культурном Weekend"

Общество, 19:32 15 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

VR-выставку смогут посетить все желающие на фестивале "Культурный Weekend" в пространстве Factura 15 августа до 22 часов. Тюменцы увидят, как изменились города региона.

VR-выставка была создана в 2019 году, ко Дню города. Она экспонировалась в четырех регионах города. "Были собраны фотографии по Тюмени, Ишиму, Тобольску и Ялуторовску. По праздникам выставку привозили в тот или иной город. В очках можно увидеть фотографию старого здания, вживленного в снимок XIX-XX. В наушниках рассказывается история здания или места", – рассказала заместитель руководителя регионального опорного центра "Волонтеры культуры" Анна Кокшарова.

Для гостей фестиваля "Культурный Weekend" подготовили знакомство с шестью локациями. Среди них – Александровское реальное училище, круглая баня на улице Ленина, Богоявленская церковь, вид на Тобольск с башни кремля.

Здесь же, над стендами с очками виртуальной реальности, горожане могут ознакомиться с информацией о "Волонтерах культуры", узнать, где получить больше информации о движении.

﻿

Фестиваль "Культурный Weekend" проходит в Тюмени 15 августа в пространстве Factura по адресу: ул. Володарского, 22.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры культуры , выставка , история

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:34 15.08.2021Тюменские автоинспекторы назвали основные ошибки начинающих водителей
19:53 15.08.2021Творческих людей с ограниченными возможностями здоровья объединяет клуб "Кудесница"
19:32 15.08.2021Тюменцы могут прогуляться по старым городам на "Культурном Weekend"
18:52 15.08.2021В Тюменском районе продолжается ремонт спортивных объектов