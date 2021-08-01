В Тобольске план вакцинации от COVID-19 выполнен на 76%

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

35 тыс. жителей Тобольска и 7 тыс. жителей Тобольского района сделали прививку от коронавирусной инфекции, что составляет 76% от плана по данным на 16 августа, сообщает администрация города.

Для вакцинации населения используются препараты: "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Гам-Ковид-Вак" и "Спутник Лайт". Это обусловлено не только наличием той или иной вакцины, но и отдалённостью территории обслуживания. Например, "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" доставляются в труднодоступные районы Заболотья и Левобережья. Эти препараты не требуют жёстких условий транспортировки при минусовой температуре и подходят для иммунизации населения отдалённых территорий с длительной сезонной изоляцией.

"В начале прививочной компании большую активность проявляли пожилые пациенты 60+, за ними подключились люди трудоспособного возраста, сейчас возраст пациентов, спешащих на вакцинацию, составляет 30-60 лет", - уточнили медики.

Добавим, на 16 августа в моноинфекционном госпитале областной больницы №3 находится 196 пациентов. За последние две недели через реанимацию моногоспиталя прошли примерно 4% заболевших.

"Случаи госпитализации привитых пациентов единичны. Как правило, это люди, которые успели привиться первым компонентом, следовательно их иммунитет ещё не успел сформироваться полностью, либо они прошли иммунизацию в инкубационный период, когда инфицирование уже произошло, но заболевание о себе еще не дало знать", - отметили эксперты.