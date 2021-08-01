Тюменский "Космос" снял ролик о борьбе с COVID-19

скриншот видео МТЦ "Космос" скриншот видео МТЦ "Космос"

Команда МТЦ "Космос" сняла ролик в жанре блокбастера о борьбе с коронавирусной инфекцией. Вернее, о важности вакцинации.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель "Космоса" Александрина Шаклеева, идея видеоролика в том, что вакцина уничтожает вирус: он становится все меньше и меньше, и, наконец, побежден.

"В ролике заняты сотрудники "Космоса" и наши друзья. Снимали несколько часов, до этого шла подготовка: костюм сшила наш менеджер Аэлита, концепцию разработали все вместе", - говорит она.

Видео протяженностью около 1 минуты выложили в соцсети 13 августа, на данный момент оно набрало более 2,5 тыс. просмотров.

Напомним, это не первая идея, которую "Космос" реализует в рамках профилактики и борьбы с COVID-19. Арт-объект "Спутник" открыли под куполом центра 3 августа. На бегущей строке - количество вакцинированных в Тюменской области. Арт проработает до конца августа.

Анжела Лебедева