  • 16 августа 202116.08.2021понедельник
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский "Космос" снял ролик о борьбе с COVID-19

Общество, 19:35 16 августа 2021

скриншот видео МТЦ "Космос"

Команда МТЦ "Космос" сняла ролик в жанре блокбастера о борьбе с коронавирусной инфекцией. Вернее, о важности вакцинации.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель "Космоса" Александрина Шаклеева, идея видеоролика в том, что вакцина уничтожает вирус: он становится все меньше и меньше, и, наконец, побежден.

"В ролике заняты сотрудники "Космоса" и наши друзья. Снимали несколько часов, до этого шла подготовка: костюм сшила наш менеджер Аэлита, концепцию разработали все вместе", - говорит она.

Видео протяженностью около 1 минуты выложили в соцсети 13 августа, на данный момент оно набрало более 2,5 тыс. просмотров.

Напомним, это не первая идея, которую "Космос" реализует в рамках профилактики и борьбы с COVID-19. Арт-объект "Спутник" открыли под куполом центра 3 августа. На бегущей строке - количество вакцинированных в Тюменской области. Арт проработает до конца августа.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александрина Шаклеева , вакцинация , МТЦ Космос

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 16.08.2021Тюменский "Космос" снял ролик о борьбе с COVID-19
19:23 16.08.2021В Тюменской области 13 проектов в области культуры получили гранты губернатора
19:10 16.08.2021Кампус для интересующихся восстановлением старых домов организуют авторы проекта "Том Сойер фест"
18:34 16.08.2021В Ишиме стабилометрическую платформу и спецкостюмы приобретут на губернаторский грант