В Ишиме 50 организаций претендуют на специальный знак "У нас безопасно"

| Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

Стикеры безопасности начали размещать на дверях магазинов и учреждений Ишима, в которых более 90 % сотрудников поставили прививку от коронавируса. Первые три уже получили, на очереди еще 47, сообщает администрация города.

"Социальная акция направлена на информирование граждан о точках общепита, торговых объектах, учреждениях, в которых соблюдаются требования Роспотребнадзора, необходимые для профилактики ковида. Очень приятно, что социально активный и ответственный бизнес открыто поддерживает кампанию по вакцинации, осуществляя огромный вклад в сохранение здоровья ишимцев", - подчеркнул первый заместитель главы города Алексей Веренчук.

Социальные наклейки безопасности будут регулярно размещать на городских объектах, соблюдающих рекомендации Роспотребнадзора и прошедших вакцинацию. Их список скоро появится в официальных пабликах администрации Ишима.

Напомним, что наклейки "У нас безопасно" разработаны региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области в рамках одноименного соцпроекта.