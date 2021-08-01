69 стран одобрили российскую вакцину "Спутник V" для применения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первая вакцина от COVID-19 – "Спутник V" - была зарегистрирована год назад, 11 августа 2020 г. За это время 69 стран одобрили ее для применения, сообщает Минздрав РФ.

"Вакцина доказала свою безопасность и эффективность – публикации о ней появились в таких авторитетных научных журналах как The Lancet, Vaccines, Nature. Появились и данные применения отечественной вакцины за рубежом", - отметили в министерстве.

Более 39 млн человек в России уже прошли вакцинацию. "Спутник V" более чем на 95% защищает против тяжелых случаев коронавируса, спасая жизни людей, уверены эксперты.