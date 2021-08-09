В России не привитых от COVID-19 студентов рекомендовали перевести на удаленку

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Минобрнауки считает перевод на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства.

Кроме того, для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.

Минобрнауки напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.

Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать со студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Кроме того, вузы могут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что требований по обязательной иммунизации иностранных учащихся в России нет, однако при желании и наличии полиса ОМС они могут сделать прививку.

Кроме того, по его словам, вузы могут сами организовать вакцинацию приехавших из-за рубежа за свой счет.