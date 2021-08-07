В Тюмени открыли арт-объект "Повесь маску на гвоздь"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Повесь маску на гвоздь" открыли на площади 400-летия Тюмени 7 августа. Горожанам, которые сделали прививку от COVID-19 в мобильном пункте, развернутом прямо на площади, предложили расстаться с маской – повесить ее на стену арт-объекта.

"Мы хотим показать жителям города и области, сколько людей уже сделали прививку от коронавируса. На объекте можно разместить маску с датой своей вакцинации. Здесь есть информер о важности вакцинации и приведены данные с сайта Стопкоронавирус.РФ", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель руководителя Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Чем больше мы будем говорить о важности вакцинации, тем быстрее мы сможем снять маски, вернуться к привычной жизни. Такое мнение высказала тренер по футболу спортшколы "Спартак юниор" Тюмени Анна Юшкова, которая первой с начала акции медиацентра пришла в вакциномобиль.

"Я работаю с детьми, и для меня важно, чтобы я была здорова, не была переносчиком этой страшной болезни. Поэтому сегодня я здесь, сделала прививку, на завтра взяла отгул, на случай, если у меня начнется на нее реакция. Я считаю, что важно всем задуматься о роли прививки от коронавируса. Вот сейчас я слежу за Олимпийскими играми. Я рада за спортсменов, которые выезжают на соревнования. Мы тоже надеемся на то, что пандемия пойдет на спад, и мы сможем выступать, и на трибунах будут зрители", - говорит тренер.

20 доз препарата "Спутник V" и 30 - "Спутник Лайт" доступны сегодня до 15 часов тем, кто решится на прививку в вакциномобиле у драмтеатра. Фельдшеры городской поликлиники №3 измерять температуру, давление и сатурацию. Заполнять анкету на наличие хронических заболеваний. Разъяснят, какие побочные действия может вызвать прививка и как с ними справиться.

Горожане, которые сделали первую прививку и те, кто уже привились полностью, могут повесить свою маску на гвоздь арт-объект, а их, кстати, здесь 324, взамен получить новую маску. Арт простоит до 7 сентября.

Напомним, в Тюменской области на 6 августа привитых от коронавирусной инфекции насчитывается 505 тыс. 75 человек. Пункты вакцинации работают в медучреждениях региона, сделать прививку можно в мобильных пунктах и вакциономобилях.

Анжела Лебедева