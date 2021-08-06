В Тюменской области в домах-интернатах и центрах реабилитации 89% жильцов сделали прививку от COVID-19

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

В домах-интернатах и отделениях временного проживания Тюменской области в прививочной кампании уже приняли участие более 3 тыс. получателей социальных услуг, это 89%.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь регионального департамента социального развития Лариса Спицына.

80% сотрудников департамента социального развития Тюменской области, территориальных управлений социальной защиты населения, учреждений и организаций социального обслуживания населения, подведомственных департаменту, прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции на 6 августа.

Социальные работники оказывают содействие в вакцинации пожилых граждан, которых они обслуживают на дому. Привиты более 2 тыс. обслуживаемых граждан.

"Лицам без определенного места жительства, обращающимся в организации социального обслуживания, при наличии документов и отсутствии медицинских противопоказаний, предлагается вакцинирование. На сегодня привиты более 100 получателей социальных услуг из числа лиц без определенного места жительства", - говорит Спицына.

На базе шести организаций социального обслуживания в Тюмени, Тобольске и Ишиме открыты мобильные пункты. В них прививку от коронавирусной инфекции сделали более 680 человек.

Анжела Лебедева