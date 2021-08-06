Ярковский, Нижнетавдинский и Ялуторовский районы стали лидерами вакцинации от COVID-19 в Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области в домах-интернатах и центрах реабилитации 89% жильцов сделали прививку от COVID-19

Высокий процент привитых от коронавирусной инфекции отмечен в Нижнетавдинском, Ялуторовском и Ярковском районах. Данные муниципалитеты являются лидерами вакцинации.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

В Ярковском районе 8 тыс. 617 жителей подлежат вакцинации. На 6 августа первую прививку сделали 8 тыс. 556 человек. Полный курс прошли 8 тыс. 355 жителей. По словам заведующей поликлиникой Марии Колесниковой, добиться высокого процента охвата населения вакцинацией помогла широкая информационная кампания.

"На сегодня основным пунктом вакцинации остается поликлиника, которая работает с 8 до 20 часов. Практически все ФАПы задействованы в прививочной кампании. К маломобильным и лежачим гражданам фельдшеры выезжают по звонку. Выездные пункты в торговом центре, ДК оказались не востребованы у ярковцев. Но зато мы практиковали выезды на предприятия, организации, которые пожелали сделать прививку", - рассказала она.

Основная вакцина, которую применяют ярковские медики - "ГамКовидВак" или Спутник V. В районе положено начало ревакцинации, добавила заведующая поликлиникой, первые пять пациентов привились однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".

Всего в Тюменской области на 6 августа привитых от коронавирусной инфекции насчитывается 505 тыс. 75 человек.

Анжела Лебедева