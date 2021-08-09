В Тюменском районе план по вакцинации выполнен почти на 81%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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37 тыс. 616 человек в Тюменском районе привиты от COVID-19. Это 80,9% от плана вакцинации, сообщает администрация Тюменского района 9 августа.

За три дня прививку сделали 450 человек. Среди вакцинированных жителей в Тюменском районе 16 тыс. 623 человека в возрасте старше 65 лет.

Как сообщалось ранее, в Тюменской области на 6 августа привитых от коронавирусной инфекции насчитывается 505 тыс. 75 человек. Лидерами вакцинации были названы Нижнетавдинский, Ялуторовский и Ярковский районы.