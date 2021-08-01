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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме 20 тысяч жителей прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Общество, 12:37 10 августа 2021

Областная больница №4 Ишима | Фото: Областная больница №4 Ишима

20 тыс. жителей Ишима прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. 6 тыс. 422 человека получили первую дозу прививки, сообщает городская больница.

Медики обращают внимание, что после вакцинации в первые сутки могут развиваться кратковременные общие и местные реакции: озноб, повышение температуры тела, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль болезненность и покраснение в месте укола.

"Эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней. Для снятия жара можно применять нестероидные противовоспалительные препараты", - сказали ишимские врачи.

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# вакцинация , коронавирус

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