Главный эпидемиолог Тюменской области: COVID-19 можно заболеть и при высоком уровне антител

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Прививка показана большинству жителей региона, в том числе имеющим хронические соматические заболевания в стадии ремиссии. Об этом сказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Тюменской области Оксана Маркова. Она напомнила, что эти люди могут часто посещать медицинские учреждения, рискуют подхватить инфекцию в том числе в поликлиниках, и у них COVID-19 вызовет серьезные осложнения. Перед тем, как идти на прививку, врач советовала проконсультироваться у своего лечащего доктора.

При вакцинации двухкомпонентным препаратом важно соблюдать установленные сроки. Не рекомендуется увеличивать интервал между уколами больше чем на 30 дней.

"Граждане РФ могут привиться в любом населенном пункте и не выходить из этого временного периода. В Тюменской области это можно сделать в любой поликлинике, в том числе не по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах и придомовых пунктах вакцинации", - напомнила Маркова.

Высокий уровень антител не защищает от COVID-19, сказала врач, комментируя вопрос о необходимости сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса.

"Когда первые переболевшие приобрели антитела, считалось, что теперь они защищены от болезни. Сейчас мы делаем новые открытия. Если раньше медики ориентировались на антитела, то сейчас это бесполезно. Ковид изменился, и можно заболеть даже при высоком уровне антител", - сказала она.

После вакцинации в течение трех дней могут наблюдаться температура, легкое недомогание, болезненные ощущения в месте укола. При температуре выше 39 градусов, если не не помогают жаропонижающие медпрепараты, следует обратиться к врачу.

Татьяна Ковалева