Тюменская область сможет к 1 октября достичь 80% от плана по вакцинации от COVID-19

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Достичь 80% от плана по вакцинации Тюменская область сможет к 1 октября. Регион - на первом месте по вакцинации от COVID-19 среди субъектов Уральского Федерального округа, в числе лидеров по стране. Как заявил губернатор Александр Моор в эфире телеканала"Тюменское время", основная часть желающих уже поставила прививку.

Многое зависит от правильной организации процесса. Лидер по вакцинации в Тюменской области - Нижнетавдинский район. Коллективный иммунитет в этом районе будет сформирован к 1 сентября.

"В Нижнетавдинском районе грамотно организована работа медицинского персонала, они не сидели в пунктах и ждали пока к ним придут, а активно ездили к своим землякам. Благодаря этому - лучшие результаты по вакцинации в Тюменской области", - подчеркнул губернатор.

Уже сейчас в Нижнетавдинском районе есть сельские поселения и трудовые коллективы, где прививки поставили абсолютно все. Как рассказал глава района Валерий Борисов, вакцинация - это осознанный выбор жителей. Высоких показателей удалось добиться благодаря активной информационной кампании в СМИ, подворовым обходам и личным примерам глав, депутатов, общественников.

"Жители района понимают, что надо вакцинироваться. У нас люди идут сами. Даже в Заболотье, куда можно добраться только на танкете или самолетом, мы вместе с Авиалесохраной заехали и вакцинировали людей. Всем миром занимаемся этим делом. У нас есть трудовые коллективы, в которых 100% привились", - уточнил он.

Всего в Тюменской области прививки против коронавируса поставили 526 тыс. 951 человек, полный курс прошли 438 тыс. 266 жителей региона.

"Все главы районов ответственно отнеслись к прививочной кампании. Все понимают, что вакцинация - это единственный способ быстро и эффективно получить коллективный иммунитет, снизить заболеваемость и вернуться к нормальной жизни. Все уже устали от ограничительных мер, поэтому активно включились и главы, и руководители предприятий. Результат говорит сам за себя, не нужно никому ничего доказывать - огромное число людей вакцинировано, все друг другу рассказывают, что это сделать легко и просто. Многие мифы уже разрушены", -сказал губернатор.

Вместе с тем, глава региона напомнил сомневающимся жителям, что российская школа вирусологов - лучшая в мире, она сохранила свой потенциал даже в 90-ые.

"У меня не было сомнений ставить прививку или нет. Я изучил много информации. Играть со смертельным вирусом нельзя, игра идет не по твоим правилам. Лучше поставить прививку, вакцинация - единственный способ защитить себя или минимизировать последствия", - уверен Александр Моор.

Екатерина Исаева