Жителям Тюменской области о социальных пособиях рассказывает виртуальный ассистент

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многоканальную систему автоматического оповещения и анкетирования по цифровым каналам связи в "Центре обеспечения мер социальной поддержки" Тюменской области установила группа компаний ЦРТ, которая входит в экосистему Сбера. Интеллектуальный диалоговый ассистент совершает до 1,5 тыс. звонков в месяц, чтобы проинформировать жителей о возможных мерах социальной поддержки, сообщает Сбер.

"В этом проекте сервис информирует жителей о мерах социальной поддержки — по срокам назначения пособий, о недостающих документах, необходимых для получения пособий, о праве на льготы. При этом используется синтез речи", - рассказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Директор "Центра МСП" Ольга Корнилаева пояснила, что в учреждении программа используется для голосового оповещения по линиям телефонной связи и в виде рассылки текстовых сообщений на e-mail.

"Программа проста в применении, позволяет осуществлять постоянный мониторинг рассылки оповещений, вести статистику работы и управлять заданиями в зависимости от приоритета. Внедрение продукта "Рупор.БЛИЦ" позволило снизить нагрузку на операторов, перераспределить функции специалистов и обеспечить выполнение ими первоочередных задач по предоставлению мер социальной поддержки населению", - подчеркнула она.

По мнению управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгения Светлова, разработки Сбера и его дочерних компаний позволяют создавать в городах и регионах новые различные цифровые решения, а также внедрять их в уже существующие сервисы.

"Комплекс автоматического оповещения и анкетирования группы компаний ЦРТ позволяет центру оптимизировать трудовые ресурсы, увеличить информированность заявителей на меры социальной поддержки, повысить качество обслуживания и уровень удовлетворенности граждан при обращении в органы социальной защиты" - сказал он.

Ранее разработки группы компаний ЦРТ уже внедрялись в Тюменской области. Для учреждений здравоохранения регион приобрел лицензии на пользование системой голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med. Голосовой ассистент появился в отделениях судебно-медицинской экспертизы, в гистологическом, биологическом и медико-криминалистическом отделениях. Качество распознавания речи обеспечивает заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Voice2Med экономит время врачей: заполнение документации голосом проходит на 22% быстрее, чем традиционным способом.