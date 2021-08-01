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Мастер-класс по кукловождению пройдет в Тюмени 28 августа

Общество, 08:15 18 августа 2021

Тюменский театр кукол ВКонтакте

Мастер-класс по кукловождению и сказочные интерактивные зоны ждут гостей праздника "Сказка открывает двери", который пройдет в Тюменском театре кукол 28 августа. В этот день юным зрителям и их родителям покажут спектакль "Айболит".

"Сказку про доброго доктора Айболита дети всегда читают и смотрят с интересом. Славный, не вызывающий страха человек в белом халате лечит шоколадом, гоголем-моголем и ставит только градусники, а не уколы, он понравится любому, не только ребенку! Яркая образность и гениальная легкость стихов Корнея Чуковского подарят хорошее настроение малышам и их родителям", — анонсируют спектакль в театре.

Начало праздника в 11 часов, показы спектакля пройдут в 12 и 14 часов. Стоимость представления — 100 рублей.

Как сообщили в Тюменском театре кукол, в этот же день тюменцы смогут приобрести билеты на спектакли выходного дня нового 76-го театрального сезона со скидкой 50%.

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# скидки , Тюменский театр кукол

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