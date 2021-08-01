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Семья из четырех человек утонула на Ямале

Происшествия, 10:45 17 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре человека, в том числе 8-летний ребенок, погибли на воде в Ямальском районе, сообщает региональное управление Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По предварительным данным, 15 августа около 22 часов семья местных жителей, среди которых находился ребенок, на моторной лодке "Казанка 5м3" возвращалась по р. Тидиби Яха домой – в с. Новый Порт, но к месту назначения они не прибыли. В результате поисков, организованных сотрудниками полиции и местными жителями, тела двух женщин и ребенка без спасательных жилетов обнаружены в реке в 10 км от Нового Порта. Поиски тела мужчины продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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