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Три человека пострадали в аварии на улице Федюнинского в Тюмени

Происшествия, 11:07 17 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека пострадали в аварии на пересечении улиц Федюнинского и Монтажников в Тюмени вечером 16 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция. Здесь столкнулись две иномарки.

"По предварительным данным, около 9 часов вечера в районе кольцевой развязки улиц Федюнинского и Монтажников Opel Astra въехал в стоящий Ford Focus. 30-летний тюменец, управлявший машиной Opel, находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,98 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — рассказали в ГИБДД.

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В результате ДТП 36-летние водитель и пассажир Ford, а также водитель Opel получили различные травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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