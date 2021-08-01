Три человека пострадали в аварии на улице Федюнинского в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека пострадали в аварии на пересечении улиц Федюнинского и Монтажников в Тюмени вечером 16 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция. Здесь столкнулись две иномарки.

"По предварительным данным, около 9 часов вечера в районе кольцевой развязки улиц Федюнинского и Монтажников Opel Astra въехал в стоящий Ford Focus. 30-летний тюменец, управлявший машиной Opel, находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,98 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП 36-летние водитель и пассажир Ford, а также водитель Opel получили различные травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.