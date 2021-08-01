Тюменцев приглашают на пленэр и прогулку по району Речного порта

| Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Увидите памятники архитектуры и истории, узнать о тюменском судоходстве, крупных российских и иностранных купцах, работающих в этой сфере, о пребывании царственных особ в сибирском городе предлагают тюменцам на экскурсии по району Речного порта 21 августа, сообщает агентство туризма и продвижения области.

Прогулка пройдет по одному из старейших районов города. Во время пленэра участники будут рисовать красивые виды Тюмени. Для мастер-класса по рисованию не требуется специальных навыков, в стоимость включены все материалы для рисования.

Экскурсия начнется в 14 часов 30 минут, по адресу ул. 25 Октября, 13.

Стоимость - 1 тыс. 100 – 1 тыс. 200 рублей.

Подробности по телефону: +7 (982) 924-44-72, +7 (3452) 73-56-66.