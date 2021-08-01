В Тюмени водителя за пьяную езду оштрафовали на 200 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28-летнего жителя Тюмени, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, оштрафовали на 200 тыс. рублей. Данное решение вынес Калининский районный суд Тюмени.

Из материалов уголовного дела известно, что около двух часов 26 марта 2021 г. сотрудники ДПС на ул. Луначарского в Тюмени остановили Ford Focus. Во время общения с водителем у инспектора возникло подозрение, что тот пьян. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние мужчины.

Установлено, что ранее, в феврале 2020 г., водитель за пьяное вождение был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.