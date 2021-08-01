В Тюмени финал экстремальной робототехники пройдет в сентябре

| Фото: из сообщества "Кубок РТК" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Кубок РТК" во ВКонтакте (архив)

Победители отборочного этапа по экстремальной робототехнике Кубок РТК поедут защищать Тюменскую область на финальных заездах в Санкт-Петербург, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Отборочный этап по экстремальной робототехнике Кубок РТК прошел на специальном полигоне, имитирующем реальные экстремальные условия, 13 и 14 августа. Роботам предстояло передвигаться по импровизированным буеракам, болотам, льду, возвышенностям.

Конкурс прошел в двух номинациях: "Искатель" и "Экстремал". По причине ограничений, турнир прошел без зрителей, а у каждой команды было индивидуальное время для старта.

По итогам в номинации "Искатель" первым стала команда "Скорпион" в составе Семена Мальцева и Романа Сундрякова. Ребята заняли первое место с результатом в 670 баллов. На втором месте Александр Гурьев из команды "3D-X", 630 баллов. Владимир Любинкович и Сергей Лепихин из команды "Фиксики" набрали 540 баллов.

В номинации "Экстремал" лидером стал Михаил Арбитайло из команды "Железная хватка", с результатом в 2245 баллов. Второе место (1130 баллов) досталось Алексею Тарасову из команды "Пионер". Замыкают тройку призеров Артем Тузов, Андрей Евдокимов, Артем Брицкий из команды "Гимназия №49".

Финальный этап региональных соревнований пройдет 24-25 сентября.