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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе должник по алиментам подметал улицы 100 часов

Общество, 13:37 18 августа 2021

официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России

80 тыс. рублей задолжал своим дочерям житель пос. Московский. Мужчина отработал на благоустройстве улиц 100 часов, после чего принял решение о трудоустройстве, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Пристав рассказал должнику, что дальнейшее неисполнение судебного решения может грозить ему уголовной ответственностью. После этого он официально трудоустроился на стройку сварщиком.

Теперь его работодатель будет ежемесячно перечислять алиментные платежи взыскателю.

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